in foto: Il grosso ramo crollato in via Luca Giordano

In via Luca Giordano, così come in via Cimarosa e in via Enrico Alvino, ma anche in via Santa Lucia: il forte vento che ha accompagnato la bomba d'acqua che si è abbattuta in mattinata su Napoli ha causato il crollo di numerosi alberi, che soltanto per fortuna non hanno causato feriti. Le segnalazioni dei crolli arrivano da tutta la città e riportano all'attenzione un problema che a Napoli non è stato mai del tutto risolto: la manutenzione e la messa in sicurezza degli alberi che si trovano ai lati delle strade.

Una serie di incidenti che si aggiungono a quello che è probabilmente il più grave registrato, alla Pignasecca, dove una tettoia abusiva è precipitata da un appartamento ed è finita sulle bancarelle ed ha ferito una ragazza. In via Santa Lucia, nel centro di Napoli, uno di questi è stato sradicato dal forte vento, sollevando anche un tombino, e si è abbattuto sulla carreggiata, occupandone una parte.

Al Vomero, in via Cimarosa, rami e foglie si sono staccati dagli alberi e sono caduti su una panchina, in un momento in cui per fortuna nei paraggi non c'era nessuno. Piante crollate e carreggiata occupata anche in via Enrico Alvino, dove la strada è rimasta bloccata fino alla rimozione di un albero che, inclinandosi, ha reso impossibile il passaggio delle automobili.

In via Luca Giordano, infine, un grosso ramo si è spezzato ed è caduto proprio davanti all'ingresso della scuola elementare Luigi Vanvitelli. Dalla tarda mattinata sono sul posto diverse unità della Polizia Municipale, che si stanno occupando insieme ai Vigili del Fuoco della messa in sicurezza delle strade. La Protezione Civile ha prorogato l'Allerta Meteo proclamata ieri fino alle 6 di domenica mattina, 27 settembre.