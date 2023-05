Scossa di terremoto sveglia Pozzuoli: magnitudo 1.0, avvertita dalla popolazione Il sisma è stato avvertito in diverse zone del centro storico di Pozzuoli e nei quartieri occidentali di Napoli, come Agnano e Bagnoli.

A cura di Pierluigi Frattasi

Scossa di terremoto ai Campi Flegrei questa mattina, attorno alle ore 6,24, di magnitudo 1.0 ad una profondità di 2,9 chilometri. Il sisma, di bassa entità, con epicentro nella zona di via vecchia delle vigne, è stato avvertito dalla popolazione nella zona della città di Pozzuoli fino ai quartieri occidentali di Napoli, come Agnano e Bagnoli. Sul gruppo Facebook "Quelli della zona rossa dei Campi Flegrei" diversi cittadini questa mattina hanno segnalato di aver avvertito la scossa in diverse strade. Tra queste, il centro storico di Pozzuoli, via Pietrarse, via San Vito, Via vecchia San Gennaro, Via Pisciarelli, via Cofanara e a Bagnoli.

I sensori dei sismografi dell'Osservatorio Vesuviano hanno registrato al vulcano Campi Flegrei, alle ore 6.24 del 14/05/2023, un terremoto di magnitudo preliminare 1.0 +/- 0.3 profondità 2,9 km ed epicentro Pozzuoli.

L'8 maggio 2023 la quarta scossa più forte in 40 anni

La scorsa settimana, e precisamente l'8 maggio scorso, nella zona dei Campi Flegrei si è registrata la quarta scossa di terremoto più forte dagli anni '80, con una magnitudine di 3.4, ad una profondità di 2,7 chilometri, attorno alle ore 4,28, con epicentro nella zona della Solfatara. Si è trattato, come detto, della quarta scossa per magnitudine più forte negli ultimi 40 anni, dopo quella di magnitudo 4.4 dell'ottobre 1983 e delle due scosse superiori a magnitudo 3,0 registrate lo scorso anno: Mg 3.6 il 29 marzo 2022 e Mg 3.5 il 16 marzo 2022. Quindi, secondo i dati dell'Ingv, c'è la scossa di Mg 3.4 di oggi, 8 maggio 2023. Gli esperti hanno comunque spiegato che non c'è un aumento del rischio eruzione per il supervulcano dei Campi Flegrei, ma che le scosse sono causate probabilmente da una degassificazione che sta avvenendo molto in profondità, senza spostamento di magma.