Scossa di terremoto 2.5 stasera ai Campi Flegrei poco dopo le 23.20
Bradisismo, scossa di terremoto stasera nella zona flegrea.
A cura di Redazione Napoli
Scossa di terremoto magnitudo 2.5 stasera venerdì 17 ottobre ai Campi Flegrei poco dopo le 23.20. L’evento sismico riferibile ai fenomeni bradisismici in corso nell’area della caldera vulcanica, è stato riscontrato da molti residenti nei quartieri napoletani di Bagnoli e Pianura e nei comuni di Quarto, Pozzuoli, Bacoli. L’area dell’epicentro dovrebbe essere sempre quella della solfatara.