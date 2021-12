Scossa di terremoto oggi a Napoli e zona Flegrea: trema la terra tra Agnano e Pozzuoli Una scossa di terremoto è stata avvertita oggi 25 dicembre 2021 poco dopo le ore 12.15 nell’area flegrea. Nessun danno a persone o cose.

Natale 2021 all'insegna delle micro scosse di terremoto, pur distintamente avvertite dalla popolazione, nella zona dei Campi Flegrei, da Agnano a Pozzuoli. Una scossa di terremoto è stata avvertita oggi 25 dicembre 2021 poco dopo le ore 12.15 nell'area flegrea. Nessun danno a persone o cose è segnalato.

Segnalazioni dei residenti che hanno avvertito il sisma da varie zone comprese nella caldera dei Campi Flegrei, dunque al confine con Agnano e fino al territorio puteolano: via contrada Pisciarelli; zona Solfatara, via Vecchia San Gennaro, via Antiniana, via Vecchia Vigna.

Nel corso del mese di novembre 2021, si legge nel monitoraggio mensile dell'Osservatorio Vesuviano, sono stati registrati 190 terremoti, con magnitudo bassa, compresa fra 1.3 e 0.3, scala Richter, ai Campi Flegrei, tra i quartieri della zona a Ovest di Napoli in particolare Agnano e la provincia che fa riferimenti all'area di Pozzuoli.

Molte di queste scosse sono state distintamente avvertite, tant'è che mai come in questo mese ci sono state segnalazioni di residenti, in particolare quelli della zona di Agnano e di quelli vicini alle fumarole della Solfatara. Situazione dunque sostanzialmente di attenzione, ma non di allarme: l'area è costantemente monitorata e si conferma con una intensa, seppur non forte, attività vulcanica.