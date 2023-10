Scontro tra due auto, tre bambini feriti al Santobono: l’incidente stradale a Caivano Lo scontro tra due auto all’incrocio tra via Necropoli e via Sonnambula a Caivano. Sul posto Polizia Locale e 118.

A cura di Pierluigi Frattasi

Violento incidente stradale a Caivano, in provincia di Napoli, dove due auto con a bordo due famiglie si sono scontrate per motivi ancora da chiarire. Illesi i genitori che erano al volante, mentre sarebbero rimaste leggermente ferite con lievi contusioni le mogli sui sedili anteriori del passeggero, che sono state refertate in ospedale. Anche i tre bambini che erano sui sedili posteriori sono rimasti leggermente feriti. I bimbi sono stati trasportati all'Ospedale pediatrico Santobono di Napoli, dove, a quanto apprende Fanpage.it da fonti accreditate, sono stati medicati per lievi contusioni e dimessi. Non ci sarebbero, quindi, feriti gravi.

Scontro tra due auto a Caivano

L'incidente è avvenuto all’incrocio tra via Necropoli e via Sonnambula. Coinvolte due auto una Ford Ka bianca e una Honda grigia. Ancora da chiarire la dinamica di quanto avvenuto. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Locale di Capivano, guidata dal comandante Espedito Giglio. Immediato l'intervento anche dell'ambulanza del 118 che ha prestato le prime cure mediche del caso. I caschi bianchi si sono subito messi all'opera per le messa in sicurezza del sito e per la gestione della viabilità.

La strada è stata provvisoriamente chiusa al traffico per consentire i rilievi del caso e la rimozione delle due auto incidentate. Contemporaneamente, è stato organizzato un percorso alternativo per i veicoli, con deviazioni su via Atellana e via Rosano. Una volta messa in sicurezza, la strada è stata poi riaperta alla circolazione veicolare. Le due auto coinvolte nell'incidente sono state rimosse con i carro attrezzi.