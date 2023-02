Scontro tra due auto in via Terracina, Jeep si ribalta: 2 feriti in ospedale Lo scontro questa mattina, attorno alle ore 5,00. I due occupanti della Jeep sono stati portati all’Ospedale San Paolo.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Scontro tra due auto in via Terracina, nella X Municipalità Bagnoli-Fuorigrotta. Una Jeep Renegade si ribalta. Due feriti, trasferiti in codice giallo al Pronto Soccorso dell'Ospedale San Paolo. L'incidente stradale è avvenuto questa mattina, attorno alle ore 5,00. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Locale, guidati dal Comandante Antonio Muriano, responsabile dell'Unità Operativa Infortunistica Stradale. Non è escluso che possano essere acquisite eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per cercare di ricostruire cosa sia accaduto.

Lo scontro tra due auto: 2 feriti

Lo scontro avrebbe coinvolto due auto: una Jeep Renegade e una Opel Corsa. Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto. Secondo le prime ricostruzioni, la Jeep si sarebbe improvvisamente ribaltata su se stessa. I due occupanti sono stati poi accompagnati all'Ospedale San Paolo di Fuorigrotta in codice giallo. Non sarebbero gravi. Il Comune di Napoli e la X Municipalità sono impegnati costantemente per migliorare la sicurezza stradale, proprio per evitare incidenti che possono avere conseguenze anche gravi.

Non è la prima volta, purtroppo, che accadono incidenti con auto ribaltate a Napoli. Solo lo scorso 29 gennaio, si era verificato un incidente stradale al Vomero di notte, dove un'auto ha perso il controllo e si è ribaltata in strada. L'incidente è avvenuto in via Bonito, nella zona di San Martino. Alla guida c'era una donna, ma la conducente, per fortuna, è rimasta illesa. Sul posto sono arrivati subito i soccorsi, con gli agenti del reparto infortunistica stradale della Polizia Municipale.