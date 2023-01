Incidente stradale al Vomero, auto vola e si ribalta in via Bonito: illesa la donna al volante L’incidente stradale in via Bonito, nella zona di San Martino, stanotte. Non si registrano feriti. Sul posto la polizia locale.

A cura di Pierluigi Frattasi

Incidente stradale al Vomero questa notte, dove un'auto, per motivi ancora da accertare, ha perso il controllo e si è ribaltata in strada. L'incidente è avvenuto in via Bonito, nella zona di San Martino. Alla guida c'era una donna, ma la conducente, per fortuna, è rimasta illesa. Non si registrano feriti, al momento. Sul posto sono arrivati subito i soccorsi, con gli agenti del reparto infortunistica stradale della Polizia Municipale, guidati dal comandante Antonio Muriano. Ancora da chiarire cosa sia accaduto. Non è escluso che possano essere acquisite eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per cercare di ricostruire cosa sia accaduto.