Perde il controllo della macchina, urta due auto e si ribalta: paura per un ragazzo in via Tasso Il giovane è fortunatamente rimasto illeso e non ha riportato ferite. Per cause da accertare ha perso il controllo dell’auto, andandosi a schiantare contro due macchine in sosta.

A cura di Natascia Grbic

Incidente questa sera a Napoli in via Tasso 260. Per cause ancora da accertare, un ragazzo ha perso il controllo della propria auto urtando due auto in sosta e si è ribaltato. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito: il giovane, nonostante lo spavento, è uscito illeso dalla propria vettura e ha chiamato i soccorsi.

Sul posto, per i rilievi del caso, gli agenti della Polizia locale e i vigili del fuoco per la rimozione del veicolo. La strada è stata bloccata per il tempo necessario alla messa in sicurezza del tratto stradale e allo spostamento del mezzo. Il traffico ha subito un rallentamento, ma la circolazione è tornata alla normalità in poco tempo.

Il giovane alla guida dell'auto è stato sottoposto ai test per verificare l'eventuale presenza nel sangue di alcol e droga. Si tratta di esami che vengono eseguiti da prassi in caso di incidente per stabilire le responsabilità del sinistro e accertare che il conducente fosse lucido al momento del sinistro. I risultati arriveranno nei prossimi giorni.

La strada in cui è avvenuto l'incidente è piena di curve. Alla base dell'incidente potrebbe esserci un malore, una distrazione o un colpo di sonno, ma risultati più certi si avranno nelle prossime ore dopo le indagini condotte dai vigili urbani. Anche il giovane sarà ascoltato in modo da avere una panoramica più completa di quanto accaduto. Secondo le prime informazioni, il ragazzo non ha avuto bisogno delle cure degli operatori del 118, in quanto non ha riportato ferite nello schianto. Le macchine urtate dal giovane hanno riportato vari danni, ancora da valutare. Molte le persone in strada che sono accorse quando hanno sentito lo schianto.