Scontro tra auto, bimbo di 10 anni resta ferito: è grave al Santobono

Immagine di repertorio

È ricoverato all'ospedale pediatrico Santobono di Napoli il bimbo di 10 anni rimasto gravemente ferito in un violento incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri, domenica 12 ottobre, nel Beneventano. Il sinistro, secondo le prime ricostruzioni, è avvenuto un via degli Azzurri, ad Apollosa. Due auto, una Ford Focus e una Volkswagen Passat, per motivi ancora in corso di accertamento, si sono scontrate frontalmente. L'impatto è stato violentissimo. Nello scontro sono rimaste ferite cinque persone: due adulti e tre bambini. Immediato l'intervento dei soccorsi, con le forze dell'ordine e l'ambulanza del 118 dell'Asl di Benevento. Le forze dell'ordine hanno eseguito i rilievi del caso e raccolto le prime testimonianze. Mentre il personale sanitario ha prestato le prime cure mediche ai feriti.

Incidente ad Apollosa, 5 feriti in ospedale

Le cinque persone ferite sono state trasportate in ambulanza all'ospedale Rummo di Benevento. Il bimbo di 10 anni era il paziente in condizioni più gravi. Per lui, i medici hanno disposto il trasporto d'urgenza in elisoccorso presso l'ospedale Santobono di Napoli, centro di riferimento regionale per la pediatria. Qui, il bambino è stato ricoverato in codice rosso. Il piccolo è attualmente monitorato dal personale medico.

Un altro grave incidente stradale è avvenuto sempre ieri ad Arpaia, sulla Strada Statale Appia. Anche in questo caso si sono scontrate frontalmente due auto, rimaste entrambe pesantemente danneggiate, una Renault Clio ed una Peugeot 206. In questa occasione si sono avuti tre feriti: due uomini e una donna. Sul posto, oltre alle ambulanze del 118, sono arrivati anche i vigili del fuoco del Distaccamento di Bonea. I feriti sono poi stati trasferiti al Rummo per le cure mediche.