Scontro tra 2 auto a San Marco Evangelista: una finisce contro un palo, l’altra si ribalta Due automobili si sono scontrate su viale della Libertà, a San Marco Evangelista (Caserta): una di esse è finita contro un palo, l’altra si è ribaltata in un terreno adiacente. Due le persone a bordo, una donna ed un ragazzo entrambi alla guida delle rispettive vetture. Sul posto vigili del fuoco e polizia.

A cura di Giuseppe Cozzolino

L’incidente di questa notte a San Marco Evangelista, in provincia di Caserta.

Un violento incidente è avvenuto questa notte a San Marco Evangelista, in provincia di Caserta. Due le autovetture coinvolte, una Fiat Punto e una Fiat Tipo, che su viale della Libertà si sono scontrate attorno alla mezzanotte scorsa. L'impatto è stato particolarmente violento, con una delle due automobili che si è ribaltata a margine della carreggiata, in un piccolo appezzamento di terreno, mentre l'altra è finita fuori strada terminando la sua corsa contro un palo.

A bordo c'erano solo i guidatori, una donna ed un ragazzo: sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Marcianise ed il personale medico-sanitario del 118, con due autoambulanze. I due guidatori sono stati estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco, affidandoli alle cure dei sanitari. Sul posto è giunta anche una pattuglia della polizia, che ha effettuato i rilievi di rito. Vigili del fuoco che dopo aver estratto i due guidatori dagli abitacoli hanno provveduto quindi a liberare la carreggiata, rimuovendo i veicoli coinvolti e ripristinando anche la viabilità mettendoli in sicurezza. Ancora da ricostruire le cause dell'incidente: forse un colpo di sonno, forse il manto stradale scivoloso per la pioggia del pomeriggio, fatto sta che le due automobili si sono scontrate lungo una strada rettilinea, seppure nei pressi di un incrocio come quello di via Giulio Alessandrini, dove è avvenuto l'impatto. Diversi i passanti e i curiosi che si sono fermati in strada a osservare cosa stesse accadendo: nella zona infatti sono presenti anche diversi ristoranti, oltre a trovarsi in una zona altamente residenziale.