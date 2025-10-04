Scontro Suv-scooter, 17enne morto sul colpo: incidente stradale nel Casertano

Immagine di repertorio

Scontro tra un Suv e uno scooter Piaggio Liberty 125 nella notte a San Prisco, in provincia di Caserta. Un ragazzo di 17 anni cade dal motorino e muore sul colpo. Il violento incidente stradale è avvenuto nella notte tra venerdì 3 e sabato 4 ottobre, attorno a mezzanotte, in via Agostino Stellato, una delle strade della movida casertana. Sul posto sono subito arrivati i soccorsi con gli agenti della polizia di Stato del commissariato di Santa Maria Capua Vetere ed l'ambulanza del 118 dell'Asl di Caserta. Purtroppo, però, il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatare il decesso del 17enne.

Lutto a San Prisco per la morte del 17enne

Il ragazzo era uno studente delle superiori e frequentava l'Istituto alberghiero “Galileo Ferraris” di Caserta, era attivo nell'Azione Cattolica e frequentava con la sua famiglia la Parrocchia di Santa Maria di Costantinopoli. La scomparsa del giovane ha gettato nello sconforto tutta la comunità del Casertano.

Il Comune di San Prisco ha espresso il cordoglio dell'amministrazione per la prematura scomparsa e si è stretta attorno alla famiglia in questo grave momento di dolore. "Questa notte – scrive l'amministrazione comunale – un tragico incidente ha colpito la nostra città. Appena diciassettenne ha perso la vita in via Agostino Stellato. Ai genitori, al fratello e ai familiari le più sincere condoglianze e la nostra vicinanza in questo momento di dolore".

Le indagini della Polizia: acquisiti i filmati delle telecamere

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Secondo le prime ricostruzioni, lo scooter a bordo del quale il 17enne viaggiava da solo si sarebbe improvvisamente scontrato, per motivi ancora in corso di accertamento, con un Suv Land Rover condotto da un 20enne residente a Portico, in provincia di Caserta. Il sinistro sarebbe avvenuto all'altezza dell'incrocio tra via Agostino Stellato e via Carceri Vecchie. A seguito dell'incidente la strada è stata provvisoriamente chiusa alla circolazione. Le forze dell'ordine hanno eseguito i rilievi del caso e raccolto le prime testimonianze. Non è escluso che possano essere ricercate anche eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per avere ulteriori elementi utili alle indagini, considerando che nell'area ci sono diversi locali. La salma, intanto, è stata trasportata presso l'obitorio dell'Ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta per eventuali ulteriori accertamenti.