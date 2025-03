video suggerito

Scontro sulla SS162 verso Napoli, auto perde gas: strada chiusa e lunghe code Incidente stradale all'uscita di Cercola, nella zona orientale di Napoli. Chiuso un tratto di strada.

A cura di Pierluigi Frattasi

Scontro tra auto sulla Strada Statale 162 dir Centro Direzionale. Una delle due vetture, alimentata a gpl, perde gas. Sul posto arrivano i vigili del fuoco. Chiuso il tratto in corrispondenza dell'uscita di Cercola, nella zona orientale di Napoli. L'incidente stradale è avvenuto attorno alle ore 19,00 di oggi, giovedì 20 marzo 2025. A seguito del sinistro, si sono formate lunghe code di auto. Ancora da chiarire la dinamica di quanto avvenuto. Sul posto sono arrivate anche le forze dell'ordine e il personale dell'Anas, che si è attivato per la gestione della circolazione. Ciò nonostante, a seguito della chiusura si sono registrate forti attese, per fortuna adesso in via di risoluzione.

L'incidente è avvenuto lungo la strada statale 162dir “del Centro Direzionale” dove è stato provvisoriamente chiuso il tratto in direzione Napoli, in corrispondenza del km 6,600, in prossimità dell’uscita di Cercola. Nell'impatto, secondo le prime informazioni, sono rimasti coinvolti due veicoli. Non si registrano feriti. L'interdizione al transito si è resa necessaria per permettere l’intervento da parte dei Vigili del Fuoco a causa della fuga di gas da uno dei veicoli incidentati. Al termine delle operazioni la circolazione verrà ripristinata. Sul posto sono presenti le squadre di Anas e delle Forze dell’Ordine.