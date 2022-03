Scontro frontale tra due auto sulla strada Telesina a Benevento, morto 31 enne La vittima era originaria di Campobasso. Il violento incidente stradale tra Paupisi e Solopaca. Traffico bloccato per due ore.

A cura di Pierluigi Frattasi

Scontro frontale tra due auto sulla strada statale 372 “Telesina” a Benevento, nel tardo pomeriggio. Purtroppo, nel forte impatto, un giovane di 31 anni, originario di Campobasso, è morto. L'incidente stradale è avvenuto attorno alle ore 18,00, di oggi, giovedì 24 marzo 2022, all'altezza del chilometro 51. A causa del tamponamento, il traffico è stato temporaneamente bloccato a Paupisi. Sul posto sono subito arrivati i soccorsi, con i carabinieri di Paupisi, i vigili del fuoco di Benevento, l'ambulanza del 118 e il personale dell'Anas, che si è occupato della gestione della viabilità e del ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile. Nonostante l'intervento del personale sanitario, però, per la vittima non c'è stato nulla da fare.

Il traffico è tornato poi regolare poco dopo le ore 20,00. Dopo aver rimosso tutti i detriti dell'incidente dalla strada, portato via le auto coinvolte nell'impatto ed effettuato tutti i rilievi del caso. L'impatto mortale è avvenuto tra Paupisi e Solopaca, nel Beneventano. Si sono scontrate una Fiat Panda e una Volkswagen Polo. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Per il 31enne che guidava la Polo non c'è stato nulla da fare. Ferita la persona che era a bordo dell'altra vettura, che è stata trasportata d'urgenza all'Ospedale San Pio di Benevento.

Sempre oggi, un altro incidente in strada è costato la vita a un uomo di 75 anni: drammatico incidente questa mattina a Boscoreale, nella provincia di Napoli. Stando a una prima ricostruzione dell'evento, intorno alle ore 11 di questa mattina, il 75enne stava camminando a bordo strada in via Sardoncelli, zona periferica della cittadina del Napoletano, quando è rimasto schiacciato dal carico di un camion, da quanto si apprende delle cassette di aglio. Sul posto sono giunti immediatamente i soccorritori del 118, che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 75enne.