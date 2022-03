Schiacciato dal carico di un camion mentre cammina: 75enne morto a Boscoreale La tragedia nella mattinata odierna, giovedì 24 marzo: la vittima stava camminando a bordo strada quando è stata schiacciata dal carico del camion, delle cassette di aglio.

A cura di Valerio Papadia

Una tragica fatalità è costata la vita a un uomo di 75 anni: drammatico incidente questa mattina a Boscoreale, nella provincia di Napoli. Stando a una prima ricostruzione dell'evento, intorno alle ore 11 di questa mattina, il 75enne stava camminando a bordo strada in via Sardoncelli, zona periferica della cittadina del Napoletano, quando è rimasto schiacciato dal carico di un camion, da quanto si apprende delle cassette di aglio. Sul posto sono giunti immediatamente i soccorritori del 118, che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 75enne. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Municipale, che hanno effettuato tutti i rilievi per determinare l'esatta dinamica del tragico incidente. Sulla vicenda, la Procura della Repubblica di Torre Annunziata ha aperto una inchiesta: sulla salma del 75enne è stata disposta l'autopsia.

Tocca cavi elettrici, 38enne morto folgorato a Napoli

A Napoli, precisamente ad Agnano, quartiere della periferia occidentale della città, un uomo di 38 anni è morto invece folgorato. L'uomo, Agostino Russo, già noto alle forze dell'ordine, è arrivato già morto al Pronto Soccorso dell'ospedale San Paolo: secondo la ricostruzione effettuata dai carabinieri, che indagano sulla vicenda, il 38enne sarebbe rimasto folgorato mentre armeggiava con alcuni cavi di rame di una cabina elettrica. La salma del 38enne è stata portata in obitorio, dove nei prossimi giorni verrà effettuata l'autopsia, per stabilire le cause esatte della morte e la dinamica di quanto accaduto.