Scontro frontale tra due auto sull'Appia nel Beneventano: morto un uomo, un altro ferito gravemente L'incidente si è verificato questa mattina nel territorio di Apollosa, in provincia di Benevento: il conducente di una delle vetture è morto, mentre l'altro è rimasto ferito.

A cura di Valerio Papadia

Un grave incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi, domenica 15 giugno, sulla Strada Statale Appia, nel territorio di Apollosa, in provincia di Benevento: il bilancio è di un uomo morto e di un altro ferito gravemente. La vittima è un 85enne, pensionato originario di Ceppaloni, che viaggiava a bordo di una Fiat Panda: la vettura, per cause che sono ancora in corso di accertamento, si è scontrata frontalmente con un'altra automobile, un'Audi; dopo il violento impatto, la Panda si è ribaltata.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che si sono adoperati per estrarre l'85enne dall'abitacolo della vettura e affidarlo alle cure dei sanitari del 118, che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso; il conducente dell'Audi, invece, è stato trasportato all'ospedale Fatebenefratelli di Benevento, dove è tuttora ricoverato a causa di una grave ferita alla testa. Sul luogo sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi utili a determinare con precisione la dinamica dell'incidente.

Un altro incidente mortale nel Salernitano

Nella tarda serata di ieri, sabato 14 giugno, un altro incidente stradale mortale si è verificato invece a Eboli, nella provincia di Salerno. La vittima, Giovanni D'Amato, ristoratore di 55 anni, viaggiava a bordo della sua motocicletta, che si è scontrata con una vettura. Il 55enne è purtroppo deceduto in ospedale, mentre la compagna, che viaggiava con lui, è tuttora ricoverata in gravi condizioni.