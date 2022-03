Tocca i cavi di rame di una cabina elettrica e rimane folgorato: morto 38enne ad Agnano La vittima è Agostino Russo, 38enne già noto alle forze dell’ordine: l’uomo è arrivato già morto al Pronto Soccorso dell’ospedale San Paolo.

A cura di Valerio Papadia

Tragedia ad Agnano, quartiere della periferia occidentale di Napoli, dove un uomo di 38 anni è morto folgorato. La vittima è Agostino Russo, originario di Pianura e già noto alle forze dell'ordine: l'uomo è arrivato già morto al Pronto Soccorso dell'ospedale San Paolo, a Fuorigrotta. I carabinieri della pattuglia mobile di zona di Bagnoli sono intervenuti presso il nosocomio e hanno avviato le indagini per stabilire l'esatta dinamica della morte del 38enne: secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, Russo si trovava in Strada Privata delle Terme e sarebbe rimasto folgorato mentre armeggiava con i cavi di rame di una cabina elettrica. La salma del 38enne è stata trasferita all'ospedale Policlinico, dove nei prossimi giorni sarà effettuata l'autopsia; i militari dell'Arma indagano per ricostruire con esattezza la dinamica di quanto accaduto.

A Pianura un uomo morto schiacciato da un'automobile

Qualche mese fa, lo scorso novembre, a Pianura, sempre nella periferia occidentale di Napoli, un uomo è morto schiacciato da un'automobile. La tragedia in via Salvatore Fergola, una traversa nella parte finale di via Montagna Spaccata: le indagini della Polizia di Stato hanno rivelato che, in realtà, l'uomo si trovasse sotto l'automobile che l'hai poi schiacciato perché stava tentando di rubare la marmitta.