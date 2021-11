Morto schiacciato sotto un’auto a Pianura: la vittima stava rubando la marmitta L’uomo, non ancora identificato, era intento a rubate la marmitta dall’auto quando è rimasto schiacciato sotto il peso della vettura.

A cura di Valerio Papadia

L'uomo deceduto nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 19 novembre, a Pianura – quartiere della periferia occidentale di Napoli – era un ladro: la vittima, infatti, stava rubando la marmitta quando è rimasta schiacciata dal peso della vettura. Le generalità dell'uomo non sono ancora state identificate: sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia di Stato per tutti i rilievi del caso.

Il ladro è stato schiacciato dalla vettura: la dinamica della tragedia

La tragedia si è verificata intorno alle ore 18 di venerdì 19 novembre in via Salvatore Fergola, una traversa nella parte finale di via Montagna Spaccata. Da quanto si apprende, il proprietario della vettura si era recato in zona perché l'auto aveva bisogno di alcuni interventi di riparazione: in attesa che arrivasse il suo turno all'officina, aveva parcheggiato l'automobile in strada, a pochi metri dall'attività. La vittima, vedendo il veicolo incustodito, ha pensato di rubarne la marmitta: con l'aiuto di un cric, si è dunque infilato sotto la vettura. Probabilmente, però, il cric deve aver ceduto e tutto il peso dell'automobile si è riversato sull'uomo, non lasciandogli scampo: quando sul posto sono arrivati i sanitari del 118, per lui non c'era più niente da fare.

Sulla vicenda, come detto, indaga la Polizia di Stato: non è ancora noto se l'Autorità Giudiziaria competente disporrà il sequestro della salma e quindi l'autopsia oppure no.