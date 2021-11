Tragedia a Pianura, uomo muore schiacciato sotto un’automobile Un uomo è morto schiacciato sotto un’automobile a Pianura, quartiere di Napoli ovest. Sul posto le forze dell’ordine, dinamica in via di ricostruzione.

A cura di Nico Falco

Un uomo, di cui non sono state rese note le generalità, è deceduto pochi minuti fa a Pianura, quartiere della periferia ovest di Napoli, in quello che sembra un incidente: è rimasto schiacciato sotto un'automobile. La tragedia è avvenuta nella parte finale di via Montagna Spaccata, la strada principale del quartiere, in direzione di Quarto; le circostanze non sono chiare, non è stato ancora appurato se si tratti di un meccanico o di un automobilista e del motivo per cui si trovasse sotto la vettura, che sarebbe caduta improvvisamente, forse per il cedimento di un supporto o di un cric.

L'allarme è stato lanciato poco dopo le 18 di oggi, 19 novembre; i sanitari del 118, giunti poco dopo, hanno solo potuto constatare il decesso. Sul posto le forze dell'ordine, si attende l'arrivo del magistrato. Con tutta probabilità verrà disposto il sequestro della salma per l'autopsia.