Trattore si ribalta, agricoltore muore schiacciato: dramma in località Rocce del Diavolo

Immagine di repertorio

Il trattore si ribalta e schiaccia il conducente. Perde la vita un agricoltore di 68 anni che stava lavorando nel suo campo. Tragedia a Teano, in provincia di Caserta, dove oggi, giovedì 10 luglio, si è verificato un grave incidente in un fondo agricolo, in località San Lieno, nota anche come le "Rocce del Diavolo". Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto. Sul posto sono arrivati i carabinieri della locale stazione, che hanno avviato i rilievi del caso e ascoltato le testimonianze.

Incidente nei campi a Teano: morto agricoltore 68enne

Secondo le prime ricostruzioni, l'agricoltore 68enne stava lavorando nei campi, quando, per motivi in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo. Il trattore si sarebbe improvvisamente ribaltato, schiacciando il conducente con il suo peso. Nonostante l'intervento dei soccorsi, per il 68enne non c'è stato nulla da fare. L'uomo è morto a seguito delle gravi lesioni riportate. I carabinieri intervenuti sul posto, dopo aver condotto le indagini di rito, hanno ritenuto che si sia trattato di un incidente senza responsabilità di altre persone. Per questo motivo, la salma è stata riconsegnata ai familiari e liberata per consentire i funerali.

Federacma, la Federazione Confcommercio delle associazioni nazionali dei servizi e commercio macchine agricole, operatrici e da giardinaggio, è intervenuta sulla vicenda, esprimendo "profondo cordoglio ai familiari della vittima":