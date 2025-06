Rubati i cavi di rame all’ospedale, sale operatorie senza condizionatori: annullati interventi al Moscati

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

Rubati i cavi di rame all'ospedale "San Giuseppe Moscati" di Aversa, pronto soccorso, rianimazione e sale operatorie restano senza aria condizionata. Annullate alcune operazioni chirurgiche di elezione. Il raid è avvenuto probabilmente nella notte tra domenica 15 e lunedì 16 giugno scorsi. Sulla vicenda indagano gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Aversa, allertati dalla direzione dell'ospedale. Purtroppo, non è la prima volta che il Moscati di Aversa, importante presidio sanitario della provincia di Caserta, viene preso di mira dai ladri di rame. Era già accaduto in passato. Il rame, infatti, è un metallo pregiato che viene poi rivenduto al mercato nero.

Reparti senza climatizzatori, disagi al Moscati

Il furto, oltre al danno economico, ancora da quantificare, ha causato notevoli disagi. Molti reparti sono rimasti senza climatizzazione. Il problema ha riguardato vari piani dello stabile di via Gramsci, dal Pronto Soccorso, fino al terzo piano, coinvolgendo anche il reparto di rianimazione e la sala operatoria. A peggiorare la situazione anche il caldo torrido, con le ondate di calore che hanno colpito la Campania nelle ultime ore. Nella giornata di ieri, le sale e i corridoi dell'ospedale erano invasi da afa e caldo asfissiante. Cosa che ha causato non pochi disagi al personale sanitario, con medici e infermieri, e ai pazienti del nosocomio. Nonostante i disagi patiti, i generatori sono riusciti a sopperire al fabbisogno dell'ospedale, che ha potuto così continuare le proprie attività. L'unico problema, come detto, ha riguardato l'annullamento di alcuni interventi, perché sarebbe stato molto difficile operare in condizioni di estremo disagio. Oggi la situazione dovrebbe tornare alla normalità.