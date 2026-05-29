Paziente muore dopo intervento al Cardarelli: ospedale condannato a risarcire la famiglia con 770mila euro

A raccontare la vicenda è lo studio legale al quale i parenti della paziente si sono affidati per ottenere il risarcimento: la donna è morta per complicazioni sorte dopo un intervento di appendicectomia.

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L'ospedale Cardarelli di Napoli condannato a risarcire con 770mila euro i familiari di una paziente morta. A raccontare la notizia è lo Studio Associato Maior, lo studio legale a cui i parenti della donna si sono rivolti per ottenere giustizia. Stando a quanto raccontano gli avvocati, la donna si è sottoposta, all'ospedale Cardarelli, a un intervento di appendicectomia, perfettamente riuscito. "Tuttavia – fa sapere lo studio legale – è nel successivo e delicato decorso post-operatorio che si sono verificate gravi criticità assistenziali riconducibili al personale infermieristico, con particolare riferimento alla mancata adeguata sorveglianza delle condizioni cliniche della paziente. Tale omissione ha impedito l’intercettazione tempestiva di una complicanza sopravvenuta, che, secondo quanto emerso dalle consulenze tecniche espletate in giudizio, avrebbe potuto essere diagnosticata e trattata per tempo, evitando il progressivo aggravamento del quadro clinico".

"Pur esprimendo soddisfazione per l’esito ottenuto sul piano della giustizia risarcitoria – hanno dichiarato gli avvocati Michele Francesco Sorrentino, Pierlorenzo Catalano e Filippo Castaldo – resta la consapevolezza che nessuna somma potrà mai colmare la perdita subita dai familiari della vittima. Il risultato conseguito rappresenta esclusivamente il riconoscimento economico del danno e della sofferenza patiti, nell’ambito di una vicenda di grave responsabilità sanitaria”.