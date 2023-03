Scontro frontale auto-moto, morto 26enne, ferito 24enne: l’incidente stradale a Casoria L’incidente sulla SS Sannitica. Morto sul colpo il 26enne di Casoria alla guida dello scooter. Ferito il passeggero 24enne. Illesi i passeggeri dell’auto.

A cura di Pierluigi Frattasi

immagine di repertorio

Scontro frontale tra un'auto e uno scooter, morto sul colpo un giovane di 26 anni di Casoria che era alla guida del mezzo a due ruote. Ferito gravemente l'altro passeggero 24enne dello scooter, anche lui di Casoria. L'incidente stradale mortale è avvenuto questa notte sulla Strada Statale Sannitica, all'altezza del civico 80. A scontrarsi una Lancia Y, condotta da un 32enne di Casoria, che viaggiava con a bordo anche una 22enne), e uno scooter Honda SH, guidato da un 26enne di Casoria, a bordo del quale c'era anche un passeggero 24enne. Sul posto sono arrivati subito i soccorsi dell'ambulanza del 118 e i carabinieri della sezione radiomobile e della stazione di Casoria, che stanno indagando sulla vicenda.

Il 26enne morto sul colpo, ferito 24enne

Ancora da ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Secondo le prime ricostruzioni, i due veicoli si sarebbero scontrati sulla SS Sannitica, all'altezza civico 80. Il 26enne è morto sul colpo, mentre il 24enne è stato trasportato d'urgenza al Pronto Soccorso dell'Ospedale "Antonio Cardarelli", di Napoli, dove è giunto in codice rosso. Il ferito è considerato in gravi condizioni. Le due persone che viaggiavano a bordo dell’autovettura, invece, sono state portate all’Ospedale San Giovanni di Dio di Frattamaggiore, ma le loro condizioni non desterebbero preoccupazione e sono già state dimesse.

Sono attualmente ancora in corso le indagini dei militari dell'Arma per definire la dinamica dell’incidente. Non è escluso che possano essere utilizzate anche eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per cercare di ricostruire quanto accaduto, il tragitto seguito dai due veicoli prima dello scontro mortale.