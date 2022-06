Scontro auto-moto sul Lungomare a Salerno, Luigi Ferruzzi muore a 23 anni L’incidente nel pomeriggio sul Lungomare Marconi. Appello di Confesercenti al sindaco Napoli: “Quella strada è pericolosa, si intervenga subito”

A cura di Pierluigi Frattasi

Scontro tra un'auto e uno scooter a Salerno, sul Lungomare Marconi. Nel violento impatto è deceduto purtroppo Luigi Ferruzzi, un ragazzo di 23 anni, gestore del bar Caffè Lux, a Pastena, quartiere della zona orientale. Il terribile incidente stradale è avvenuto nel pomeriggio di oggi, venerdì 24 giugno 2022. Il giovane, secondo le prime ricostruzioni, era a bordo del suo scooter quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con un'auto blu proveniente dal senso opposto. Lo scontro è stato molto violento, tanto da scaraventare il motociclo con il guidatore contro un muretto che cingeva il marciapiedi. Il ragazzo purtroppo è deceduto per le ferite riportate nell'impatto. Sulla vicenda indagano gli agenti della Polizia Locale a cui la Procura di Salerno ha delegato le indagini.

Lutto a Salerno, centinaia di messaggi per Luigi

A Salerno è lutto per la morte del giovane che era conosciuto e benvoluto da tutti. Tantissimi i messaggi di condoglianze che stanno arrivando in queste ore alla famiglia per la terribile e prematura perdita. "Fa che sia solo un brutto sogno per favore…", scrive Miriam. "Non ci sono parole, fratellino", aggiunge Alessandro. "Leggere queste notizie ti spezza il cuore – commenta Marianna – Era un bravissimo ragazzo, non doveva andar così".

Confesercenti scrive al sindaco: "Migliorare la sicurezza stradale"

Aniello Ciro Pietrafesa, coordinatore regionale dell’Anva Confesercenti Campania, ha inviato una lettera al sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli:

