Scontro auto-moto ad Angri, Pasquale Pio muore a 20 anni: incidente sulla via Nazionale

Pasquale Pio Mandile, vittima di incidente ad Angri (Salerno)

Lutto ad Angri e in tutto l'agro nocerino-sarnese, in provincia di Salerno, per la morte del giovane Pasquale Pio Mandile, 20 anni, vittima di un tragico incidente stradale avvenuto nella notte tra domenica 28 e lunedì 29 settembre, sulla via Nazionale. Il giovane, originario di Nocera Inferiore, è rimasto gravemente ferito a seguito dello scontro della moto, una Yamaha 600, sulla quale viaggiava con un altro passeggero contro un'auto. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono subito arrivati i soccorsi, con l'ambulanza del 118 dell'Asl di Salerno, ma per il giovane non c'è stato nulla da fare. Troppo gravi le lesioni riportate nell'impatto: è deceduto sul colpo. Ferito lievemente anche l'amico che era con lui.

Le indagini su quanto avvenuto sono affidate ai carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore, coordinati dal tenente colonnello Gianfranco Albanese. Il sinistro, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe avvenuto attorno all'una di notte, tra domenica 28 e lunedì 29. Alla guida della vettura, un uomo di 30 anni, che si è fermato a prestare soccorso ed è sotto choc. I militari dell'Arma hanno eseguito i rilievi del caso e raccolto le prime testimonianze. La salma è ora a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che potrebbe disporre eventualmente ulteriori accertamenti. Il sindaco di Angri, Cosimo Ferraioli, ha voluto esprimere il cordoglio dell'amministrazione per la dolorosa scomparsa e la vicinanza alla famiglia del 20enne: "In questo momento di immenso dolore, esprimo la mia più sentita vicinanza alla famiglia e agli amici di Pasquale Pio Mandile, il nostro giovane concittadino che ci ha lasciati stanotte. Mi stringo a loro nel silenzio rispettoso di una tragedia che lascia attonita l’intera città. Riposa in pace, Pasquale Pio".

Si tratta del secondo incidente mortale che avviene nel Salernitano nell'ultimo weekend. Sabato sera, a Sala Consilina, aveva perso la vita un ragazzino di 16 anni nell'impatto tra il motorino su cui viaggiava e un'auto condotta da una donna. Dopo l'incidente, il Comune di Sala Consilina ha deciso di annullare tutti i festeggiamenti civili in onore del Santo Patrono, Michele Arcangelo, e di rinviare a data da destinarsi il concerto di una nota cantante, che era in programma.