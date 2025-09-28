Scontro auto-scooter nel Salernitano: morto liceale 16enne: incidente a Sala Consilina

Immagine di repertorio

Scontro tra un'auto e uno scooter a Sala Consilina, in provincia di Salerno. Tre i feriti, tra i quali due ragazzi studenti di liceo e una donna. Ad avere la peggio il conducente del mezzo a due ruote. Il 16enne, purtroppo, è morto a seguito delle ferite riportate. Il violento incidente stradale è avvenuto nella serata di ieri, sabato 27 settembre, all'incrocio tra via Taverne e via San Golfo, alla vigilia dei festeggiamenti di San Michele Arcangelo, patrono della città, previsti per il 29 settembre. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono arrivati subito i soccorsi, con le forze dell'ordine ed il personale sanitario del 118 dell'Asl di Salerno, intervenuto con un’ambulanza rianimativa e un’auto medica.

Incidente a Sala Consilina, il 16enne ricoverato all'ospedale di Polla

Nel sinistro sono stati coinvolti un'auto Citroen C3, con alla guida la donna, e lo scooter a bordo del quale viaggiavano due studenti del Liceo Leto di Teggiano. I soccorritori, dopo aver stabilizzato i feriti, hanno trasportato d'urgenza i due 16enni, rimasti feriti gravemente, in codice rosso, presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale “Luigi Curto” di Polla. Purtroppo, però, uno due due ragazzi ricoverato nel reparto di rianimazione è deceduto a seguito delle lesioni riportate, nonostante i tentativi disperati dei medici di salvargli la vita, . L'altro coetaneo ferito non sarebbe in pericolo di vita.

Lutto a Teggiano, dove il ragazzo frequentava il liceo

Ferita anche la donna che era a bordo dell'auto, che però non sarebbe grave. Lutto nella comunità di Sala Consilina e di Teggiano, che si è stretta attorno ai familiari e agli amici del ragazzo in questo momento di profondo dolore. Tantissimi i messaggi di condoglianze che stanno arrivando in queste ore. Le forze dell'ordine stanno indagando per chiarire cosa sia avvenuto. Sono stati eseguiti i rilievi del caso ed acquisite le prime testimonianze. Non si esclude che possano essere ricercate anche eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza.