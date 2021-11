Scomparso 2 mesi fa a Londra, ritrovato Antonino Coppola. Il padre: “Sta bene, grazie a tutti” Ritrovato Antonino Coppola, scomparso 2 mesi fa a Londra. Il padre: “Sta bene, è con la polizia”. La famiglia si era rivolta anche a “Chi l’ha visto”

A cura di Giuseppe Cozzolino

Era scomparso lo scorso 16 settembre a Londra il 23enne Antonino Coppola, originario di Positano nella penisola amalfitana: i genitori si erano rivolti anche alla trasmissione "Chi l'ha visto?", nella speranza di avere notizie. E stanotte finalmente la gioia: Antonio è vivo e sta bene. Il padre Vincenzo ha dato la notizia sui social network: "La polizia ha trovato Antonino questa notte, ma per motivi di privacy e sicurezza per il momento non ci hanno detto niente, solo che sta bene. Non ho parole per ringraziarvi".

Non si sa se al momento si sia trattato di una scomparsa volontaria o meno, sebbene tutto lascerebbe propendere per questa ipotesi: Antonino è stato visto per l’ultima volta nei pressi della stazione della metropolitana di Bow Road a Londra lo scorso 16 settembre. Erano state immediatamente allertate le autorità competenti e il Ministero degli Esteri, che ha seguito la vicenda: il timore era che il giovane potesse essersi sentito male. Ma da quel sabato pomeriggio di lui non si sono più avute notizie. La madre Mariella aveva anche lanciato un accorato appello a "Chi l'ha visto" su Rai Tre: "Per favore, chiamate", aveva detto disperata, per avere informazioni di qualsiasi tipo utili a rintracciare il ragazzo. Poi per fortuna nelle scorse ore la buona notizia: Antonino è vivo e sta bene. Al momento si trova con la polizia, che però non ha rivelato altri dettagli: quello che conta per la famiglia è avere ora la possibilità di riabbracciarlo. Non è escluso che sarà lo stesso giovane che possa spiegare loro cosa sia accaduto in questi due mesi e perché non abbia dato notizie di sé.