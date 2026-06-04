Anziana 80enne non risponde da 2 giorni, ritrovata bloccata a terra in casa a Pontecagnano: non riusciva ad aprire la porta

Anziana resta bloccata sul pavimento di casa a Pontecagnano Faiano, in provincia di Salerno. Salvata da vigili del fuoco e ambulanza.

Anziana 80enne non dà sue notizie da due giorni. Il fratello, preoccupato, lancia l'allarme e si mobilitano i soccorsi. La donna viene ritrovata in casa stesa sul pavimento, colpita da un problema neurologico che le impediva di aprire la porta. È accaduto ieri, mercoledì 5 giugno, a Pontecagnano Faiano, in provincia di Salerno. La donna è stata ritrovata nel suo appartamento in via Carso. Dopo il ponte del 2 giugno, i familiari non ricevevano più sue notizie. Il fratello si era preoccupato, non ricevendo nemmeno risposta al telefono, che continuava a squillare a vuoto. Così ha allertato i pompieri.

La donna salvata da pompieri e ambulanza

Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco del Comando di Salerno e un’ambulanza della Pubblica Assistenza Vopi, l'associazione Volontari Pronto Intervento del 118 dell'Asl di Salerno. I Vigili del Fuoco hanno forzato l’ingresso. La donna è stata trovata riversa sul pavimento, colpita da un problema neurologico che la teneva inchiodata al suolo, impedendole di raggiungere la porta di casa e di chiedere aiuto. Immediatamente il personale sanitario ha prestato i primi soccorsi. Dopo averla stabilizzata, l'80enne è stata trasportata in sicurezza al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio-Ruggi di Aragona di Salerno per gli accertamenti del caso. Per fortuna, l'intervento tempestivo dei soccorsi ha evitato il peggio. I soccorritori sono riusciti ad assicurare le cure necessarie alla donna, nonostante il lungo periodo trascorso bloccata in casa, con difficoltà anche per bere e mangiare. Adesso l'80enne è attentamente monitorata nella struttura sanitaria.