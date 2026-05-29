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Domani riapre la stazione di Montesanto della metro Linea 2: era chiusa da tre mesi per il cambio delle scale mobili

La stazione di Montesanto della Linea 2 della metropolitana di Napoli riaprirà al pubblico e sarà nuovamente fruibile a partire da domani, sabato 30 maggio.
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A cura di Valerio Papadia
Stazione di Montesanto della Linea 2 della metropolitana di Napoli
L’interno della stazione di Montesanto della Linea 2

Buone notizie per chi, ogni giorno, utilizza i mezzi pubblici a Napoli: domani, sabato 30 maggio, riaprirà al pubblico la stazione di Montesanto della Linea 2 della metropolitana. La stazione, che sorge nel cuore di Napoli e funge da collegamento anche con la Funicolare di Montesanto e le linee Cumana e Circumflegrea, era stata chiusa tre mesi fa per consentire la completa sostituzione della quattro scale mobili che collegano l'atrio al sovrappasso ferroviario; l'intervento, realizzato da Rete Ferroviaria Italiana (che fa parte del Gruppo FS Italiane), si inserisce in un progetto più ampio di riqualificazione dello scalo ferroviario, per migliorare sicurezza, accessibilità e comfort dei viaggiatori che ogni giorno transitano per la stazione.

Gli interventi proseguiranno anche dopo la riapertura e per tutto il 2026, con un investimento complessivo di oltre 5 milioni di euro, finanziati con i fondi PNRR. Dopo l'intervento eseguito sulle quattro scale mobili della stazione, i lavori ora si concentreranno sul fabbricato viaggiatori e sulle scale.

La Funicolare di Montesanto chiusa per 9 mesi

La riapertura della stazione della Linea 2 della metropolitana a Montesanto porta una boccata d'ossigeno al quartiere, dal momento che, dal 15 maggio scorso, è chiusa la Funicolare di Montesanto, che resterà inutilizzabile per i prossimi 9 mesi, a causa dei lavori di revisione ventennale sull'impianto. Per l'intera durata dei lavori, e quindi della chiusura della Funicolare, l'Anm, che gestisce il servizio, ha messo in funzione un autobus sostitutivo.

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