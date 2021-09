A Chi l’ha visto il caso di Antonino Coppola scomparso a Londra, Positano prega per ritrovarlo Positano si stringe in preghiera per ritrovare il più presto possibile Antonino Coppola, il giovane di 23 anni originario del comune della Costiera Amalfitana, scomparso lo scorso 16 settembre a Londra. In serata incontro nella Chiesa di Santa Maria delle Grazie. Proseguono le ricerche di “Chi l’ha visto”

A cura di Pierluigi Frattasi

Positano si stringe in preghiera per ritrovare il più presto possibile Antonino Coppola, il giovane di 23 anni originario del comune della Costiera Amalfitana, scomparso lo scorso 16 settembre a Londra. Le ricerche proseguono senza sosta e anche la trasmissione “Chi l'ha visto”, su Rai Tre, sta seguendo questa vicenda con grande impegno con l'obiettivo di restituire il giovane alla sua famiglia. La sua scomparsa ha molto scosso tutta la comunità del Comune del Salernitano, che stasera, mercoledì 29 settembre, a partire dalle 20, si è riunita in preghiera nella chiesa di Santa Maria delle Grazie alla Chiesa Nuova, per pregare per il suo ritrovamento e per dare la forza alla famiglia di reggere in queste ore difficili.

Antonino è stato visto per l’ultima volta a Londra, in Inghilterra, in Bow Road, lo scorso 16 settembre. Secondo i primi allarmi lanciati dopo la sua scomparsa, il ragazzo sarebbe sparito nel pomeriggio, e c'è il timore che possa essersi sentito male. Allertate le autorità competenti e il Ministero degli Esteri, che sta seguendo la vicenda. Da allora, però, di Antonino non si hanno più notizie e ogni giorno che passa l'attesa diventa estenuante. La settimana scorsa la mamma Mariella ha lanciato un accorato appello a “Chi l'ha visto”: “Per favore, chiamate”. Un invito a tutti coloro che potrebbero avere notizie di qualsiasi tipo utili a rintracciare il ragazzo a telefonare alle autorità in modo da poterlo rintracciare nel più breve tempo possibile. La famiglia chiede solo di rivedere Antonino e di sapere che stia bene in salute. La Polizia di Stato ha invitato i cittadini a chiamare il numero telefonico 101 se si dovessero avere informazioni, o il 999 se lo si dovesse vedere. Il numero di riferimento per la scomparsa di Antonino è 21MIS028497.