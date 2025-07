video suggerito

Francesca De Vivo, 20enne scomparsa da 12 giorni ad Avellino. L'appello della sindaca: "Ha bisogno di cure" La 20enne Francesca De Vivo Tino è scomparsa lo scorso 20 giugno ad Avellino. Anche la sindaca Laura Nargi ha diramato un appello alla cittadinanza per ritrovarla.

A cura di Valerio Papadia

Sono passati ormai diversi giorni dalla scomparsa di Francesca De Vivo Tino, una ragazza di soli 20 anni della quale si sono perse le tracce ad Avellino dallo scorso venerdì 20 giugno: la famiglia e la comunità tutta sono in apprensione per le sue sorti. Ormai 12 giorni fa, la 20enne si è allontanata dalla casa in cui vive con i genitori e, da allora, non si hanno più sue notizie; da quanto si apprende, Francesca De Vivo Tino soffre di gravi problemi di salute e non avrebbe portato con sé le medicine che sono necessaria per la sua terapia.

Della scomparsa della giovane avellinese sono state informate le forze dell'ordine, che da oltre 10 giorni ormai hanno avviato le sue ricerche, che si sono estese anche alla città di Napoli, dove la 20enne potrebbe essersi diretta. Sulla scomparsa di Francesca De Vivo Tino è intervenuta anche la sindaca di Avellino, Laura Nargi, che oggi, sui social, ha condiviso una foto della ragazza e un appello per ritrovarla:

Oggi rivolgo un forte appello a tutta la cittadinanza ed a quanti seguono questa pagina social: aiutateci a ritrovare Francesca. Sono diversi giorni che Francesca De Vivo Tino, venti anni e seri problemi di salute, si è allontanata senza lasciare sue notizie. Francesca ha bisogno di aiuto, delle medicine che non ha portato con sé, e soprattutto di tornare all’amore ed alle cure dei propri cari. Chiunque la veda allerti le forze dell’ordine, che da tempo la stanno cercando. Rendiamo virale questa immagine, riportiamo Francesca a casa sua