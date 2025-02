video suggerito

Scomparsa da Melito da 10 giorni: gli appelli per ritrovare Mariarca, 31 anni Mariarca, detta Maria, 31 anni, è scomparsa da Melito, nella provincia di Napoli, lo scorso 15 febbraio. Numerosi gli appelli sui social per ritrovarla.

A cura di Valerio Papadia

C'è preoccupazione a Melito, nella provincia di Napoli, per Mariarca – da tutti conosciuta come Maria -, una donna di 31 anni della quale non si hanno più notizie da oltre 10 giorni, ormai: Mariarca, infatti, è stata vista l'ultima volta lo scorso 15 febbraio. Negli ultimi giorni, sono stati numerosi gli appelli diffusi, da famigliari e amici, sui social network, per ritrovare la 31enne; da quanto si apprende, Mariarca è stata vista l'ultima volta il 15 febbraio da alcuni commercianti a Melito, mentre passeggiava con il fidanzato. Non è chiaro se, al momento della scomparsa, la donna avesse con sé i documenti, mentre il cellulare risulta spento. Mariarca è alta 1 metro e 70, ha capelli neri e occhi castani; sul braccio destro ha un tatuaggio.

Della storia di Mariarca si sta occupando anche la trasmissione televisiva di Rai Tre "Chi l'ha visto?" che, oltre a pubblicare sul proprio sito una scheda con la foto e le informazioni relative alla 31enne, durante la puntata andata in onda ieri, mercoledì 26 febbraio, ha anche raccolto l'appello della madre. Davanti alle telecamere della trasmissione, la donna ha rivolto un appello alla figlia: "Vieni a casa, si risolve tutto. Chiamami, a qualsiasi ora. Qui siamo tutti preoccupati".