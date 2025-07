Scivola e precipita per 6 metri, morto un operaio di 58 anni a Massa Lubrense

Ennesimo incidente sul lavoro in Campania: un operaio di 58 anni, che stava installando un impianto di climatizzazione, è morto dopo essere precipitato.

Un incidente sul lavoro mortale, l'ennesimo in Campania, si è verificato ieri, mercoledì 16 luglio, a Massa Lubrense, perla della Penisola Sorrentina, nella provincia di Napoli: un operaio di 58 anni, che stava installando un impianto di climatizzazione, ha perso l'equilibrio ed è scivolato, precipitando di sotto per circa 6 metri; nella caduto l'uomo ha battuto violentemente la schiena su un cordolo di cemento. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno operato alcuni tentativi di rianimazione del 58enne; purtroppo, nonostante gli sforzi, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'operaio.

La salma del 58enne a disposizione dell'Autorità Giudiziaria

Oltre ai sanitari del 118, sul posto sono giunti anche i carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Torre Annunziata, quelli della stazione di Massa Lubrense e quelli del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Napoli, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso, utili a determinare l'esatta dinamica dell'incidente, e avviato le indagini per verificare le condizioni in cui il 58enne stava lavorando. La salma dell'operaio è stata messa a disposizione della competente Autorità Giudiziaria per gli accertamenti del caso.