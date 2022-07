Sciopero taxi a Napoli 5 e 6 luglio: rafforzati Alibus. Ma già oggi è caos all’aeroporto Lo sciopero dei taxi rischia di causare di nuovo gravi problemi per l’arrivo o la partenza dall’aeroporto di Napoli: intensificati gli Alibus.

A cura di Redazione Napoli

Nuovo sciopero dei taxi a Napoli: martedì 5 e mercoledì 6 luglio anche nel capoluogo campano i tassisti aderiranno allo sciopero nazionale da parte della categoria per le intere giornate. Un disagio enorme che rischia di replicare il caos dei giorni scorsi, soprattutto dall'aeroporto dove le possibilità sono poche: o farsi venire a prendere da qualcuno, o attendere un Alibus o prendere un taxi o aver prenotato un NCC.

Intanto il Comune di Napoli fa sapere che per quei giorni di sciopero verranno utilizzati 16 Alibus sulla tratta Capodichino, Stazione Centrale, Porto:

in questo modo la capacità di trasporto raddoppierà e la frequenza delle corse sarà dell'ordine di 5 minuti; saranno anche anticipate alle 05:10 la prima corsa del mattino. Personale ANM e Polizia municipale aiuteranno nella bigliettazione e garantiranno regolarità delle attività in Aeroporto e alla Stazione centrale.

In molti Alibus è disponibile la modalità Tap and Go con Carte di credito e Bancomat, che consente di pagare il viaggio semplicemente sfiorando la validatrice presente sul bus. I biglietti possono essere pre-acquistati con le App di ANM e di Unico Campania o dalle emettitrici interne all'aeroporto, lato terminal arrivi. «Questa modalità è fortemente consigliata per evitare code in fase di salita a bordo in quanto è attiva modalità fast track», spiega una nota del Comune.

Leggi anche Sciopero taxi a Napoli il 5 e 6 luglio per 48 ore, continua la protesta dei tassisti

Nel frattempo oggi, sabato 2 luglio, giorno di arrivi a Napoli molto intenso: all'aeroporto di Capodichino solite scene di lunghe code e attese sotto il sole cocente di un mezzo pubblico per arrivare in zona Porto o Stazione e da lì procedere verso aliscafi o metropolitane. A peggiorare il tutto, stamane, una avaria elettrica ha bloccato per qualche ora la metropoliana Linea 1 che ha ripreso l'esercizio completo solo alle 9 passate.