Sciopero dei mezzi a Napoli il 16 dicembre: orari di metro, bus e treni Sciopero dei trasporti a Napoli il 16 dicembre 2022, indetto da Cgil e Uil. Coinvolti tutti i mezzi di trasporto: le fasce di garanzie pubblicate dalle aziende.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Sciopero dei trasporti il 16 dicembre 2022: anche a Napoli, come nel resto d'Italia, si fermerà il trasporto pubblico per uno sciopero indetto da Cgil e Uil in tutta Italia dalle 9 alle 13 per i mezzi cittadini e dalle 9 alle 17 per i mezzi regionali. I sindacati chiedono, tra le altre cose, anche l'aumento dei salari con la detassazione sugli aumenti dei contratti nazionali, ma anche eliminazione del precariato con l'introduzione di un unico contratto di inserimento al lavoro con contenuto formativo.

Sciopero 16 dicembre a Napoli: orari di metro 1 e funicolari

Questi gli orari garantiti della Linea 1 della metropolitana di Napoli (Piscinola-Garibaldi) e delle funicolari Centrale, Mergellina e Montesanto:

Funicolari: ultima corsa del mattino garantita alle ore 9.20. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana delle ore 13.20;

Metro Linea 1: ultima corsa del mattino garantita da Piscinola alle ore 9.12 e da Garibaldi alle ore 9.16. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana da Piscinola alle ore 13.48 e da Garibaldi alle ore 14.28.

La funicolare di Chiaia ha chiuso ad ottobre e non riaprirà prima di febbraio-marzo 2023, per lavori di manutenzione.

Fasce di garanzia di bus, tram e filobus Anm

Anche le linee di superficie parteciperanno allo sciopero, ed in particolare autobus, tram e filobus dell'Azienda Napoletana Mobilità. Le fasce di garanzia sono state rese note nella giornata di oggi.

Tram, bus, filobus: stop al servizio dalle ore 9:00 alle ore 13:00. Le ultime partenze saranno effettuate circa 30 minuti prima l’inizio dello sciopero per riprendere circa 30 minuti dopo la fine dello sciopero.

Gli orari di Cumana, Circumvesuviana e Circumflegrea Eav

Non ci saranno corse garantite per Cumana, Circumvesuviana e Circumflegrea: lo ha spiegato la stessa Eav che gestite le tratte. "Il giorno 16 dicembre 2022 sono state proclamate dalla Confederazione Nazionale CGIL, delle azioni di sciopero aziendale di 4 ore, dalle ore 9:00 alle ore 13:00", spiega l'Ente Autonomo Volturno, "non saranno garantite le corse durante l’orario di sciopero. Durante l’orario di sciopero l’effettuazione delle corse è subordinata al numero di lavoratori aderenti allo sciopero".

Gli orari dei treni regionali e della metro Linea 2

"Circoleranno regolarmente le Frecce, gli Intercity e i treni interregionali in occasione di uno sciopero di 8 ore proclamato dalla segreteria regionale del sindacato FILT-CGIL, in adesione ad uno sciopero generale del personale del Gruppo FS Italiane con sede nella Regione Campania, previsto, venerdì 16 dicembre, dalle ore 9 alle ore 17". Lo ha spiegato in una nota Trenitalia, aggiungo che "durante lo sciopero, invece, per i treni Regionali, in Campania e nelle regioni limitrofe, potranno verificarsi cancellazioni o variazioni. L’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione".

I treni garantiti da Italo

Anche i treni ad alta velocità di Italo subiranno delle variazioni e, come per Trenitalia, anche in questo caso lo sciopero durerà 8 ore, dalle 9 alle 17 del 16 dicembre. L'azienda ha anche fatto sapere quali treni saranno garantiti con un comunicato ufficiale. "In vista della proclamazione di sciopero previsto dalle ore 09:01 alle ore 16:59 del 16 dicembre 2022, al fine di diminuire i disagi causati ai viaggiatori di Italo, si pubblica di seguito la lista dei treni garantiti". La lista è disponibile qui.