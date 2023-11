Terremoti oggi ai Campi Flegrei: sciame sismico in mattinata. Da ieri 15 scosse Quattro scosse di terremoto di sono registrate questa mattina ai Campi Flegrei, nell’area occidentale di Napoli.

Quattro scosse di terremoto si sono registrate questa mattina ai Campi Flegrei. Avvertite distintamente nella zona occidentale di Napoli e nei quartieri di Fuorigrotta e Bagnoli, non ha causato danni o altre. Le quattro scosse sono state di breve durata e di bassa magnitudo (tutte tra 1.0 e 1.5), ma la popolazione le ha avvertite distintamente.

Dopo qualche giorno di quiete, dunque, lo sciame sismico sembra essere ripreso nei Campi Flegrei: nelle scorse ore, proprio mentre si ricordava il forte terremoto del 1980 in Irpinia, una scossa più forte delle altre (3.1 di magnitudo) è stata registrata nella stessa zona. Anche in questo caso, non ci sono stati danni a cose o persone, ma la popolazione l'ha avvertita in maniera distinta. Da ieri a stamane 24 novembre, si sono verificati 15 eventi tellurici.