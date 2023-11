Terremoto ai Campi Flegrei di magnitudo 3.1, scossa avvertita a Pozzuoli e Napoli Ovest Scossa di terremoto di magnitudo 3.1 nella serata del 23 novembre ai Campi Flegrei; la scossa avvertita dai residenti a Napoli Ovest e a Pozzuoli.

A cura di Nico Falco

45 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 sulla scala Richter è stata registrata alle 19:41 di oggi, 23 novembre, nell'area dei Campi Flegrei. I dati indicati dall'Osservatorio Vesuviano individuano la profondità stimata in 2.8 km. L'epicentro è stato localizzato tra Agnano e Pozzuoli, a poca distanza dalla Solfatara.

L'evento è stato nettamente avvertito dai residenti nei quartieri della periferia Occidentale di Napoli, in particolare a Bagnoli e in parte di Fuorigrotta, e nel territorio limitrofo comune di Pozzuoli. Non si registrano danni o feriti.

Circa un quarto d'ora prima i sismografi avevano registrato due scosse molto ravvicinate nella stessa zona: la prima alle 19.27 e 28 secondi, con profondità 2.5 km e magnitudo 1.3, e l'altra, appena 18 secondi dopo, con profondità 1.7 km e magnitudo 0.6.