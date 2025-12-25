Schianto frontale in Costiera Sorrentina, un morto: incidente stradale nella Galleria di Vico Equense

Immagine di repertorio

Schianto frontale tra due auto in costiera Sorrentina, nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 25 dicembre, giorno di Natale. Purtroppo, l'impatto è stato violentissimo e c'è un morto. L'incidente stradale è avvenuto all'interno della galleria Santa Maria di Pozzano, all'altezza del chilometro 3.300 della strada statale 145 var "Sorrentina" tra Vico Equense e Castellammare di Stabia.

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono arrivati subito i soccorsi, con le forze dell’ordine, i vigili del fuoco, le squadre degli ausiliari del traffico Anas e l'ambulanza del 118 dell'Asl di Napoli 3 Sud. Purtroppo, nonostante l'intervento tempestivo dei soccorsi, il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatare il decesso della vittima.

Chiusa la Galleria Santa Maria di Pozzano: traffico deviato

La Galleria Santa Maria di Pozzano, al momento, è stata chiusa alla circolazione stradale. Gli ausiliari del traffico di Anas stanno provvedendo a regolare la viabilità, suggerendo agli automobilisti i percorsi alternativi. La circolazione è stata al momento deviata verso il centro di Vico Equense. Si sta lavorando per rimuovere i mezzi incidentati, non più in grado di marciare, e i detriti dell'incidente, per poter ripristinare quanto prima la viabilità. Le forze dell'ordine hanno eseguito i rilievi del caso e raccolto le prime testimonianze. Al momento non sono ancora chiare le responsabilità dell'incidente sulle quali saranno condotti accurati approfondimenti. Non si esclude che possano essere ricercate anche eventuali immagini di delle telecamere di videosorveglianza in zona.