Scavi di Pompei, bus esce dalla corsia e fa cadere una turista: la donna è in ospedale Paura all'ingresso del Parco Archeologico di Pompei: un bus esce dalla corsia e fa cadere una donna, ora in ospedale ma fortunatamente in codice verde.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Tanta paura ma per fortuna nessuna conseguenza rilevante al Parco Archeologico di Pompei, dove un bus è uscito dalla propria corsia facendo cadere una turista all'ingresso. La donna è ora in ospedale, in codice verde: se la caverà a parte il comprensibile spavento per la vicenda, spiegata in una nota dallo stesso Parco Archeologico di Pompei in una nota. Il bus, spiega la nota, "è fuoriuscito leggermente dalla corsia nella salita verso Porta Marina superiore e ha spinto una delle transenne, buttando a terra una visitatrice che stava accedendo al sito".

Transenne che sono state posizionate proprio su richiesta della direzione del Parco, per motivi di sicurezza. "E proprio le transenne hanno evitato il peggio quando, nell'area antistante uno degli ingressi, un pullman nella salita verso Porta Marina superiore è fuoriuscito leggermente dalla corsia", spiega la nota. Il direttore Gabriel Zuchtriegel ha quindi ringraziato "il Comune, le Forze dell'ordine e lo staff del Parco Archeologico, in particolare il personale di biglietteria, vigilanza e accoglienza e l'ufficio tecnico. Senza le transenne, l'incidente poteva avere conseguenze molto più gravi. Avremo aggiornamenti sulla persona in ospedale e le auguriamo pronta guarigione". Zuchtriegel ha quindi sottolineato: "Posso solo meravigliarmi di chi, senza del resto essere stato sul posto, parla di inefficienza e disorganizzazione: nella migliore dell'ipotesi, è ignoranza, nella peggiore, un attacco strumentale, perché evidentemente la nostra linea di rispetto della legalità e di contrasto al bagarinaggio non piace a tutti, ma noi andremo avanti lo stesso senza farci intimidire".