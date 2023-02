Scampia, rubati tutti i libri della “biblioteca sospesa” al Parco Corto Maltese

L'iniziativa era molto semplice, quanto di valore: sulla falsariga del caffè sospeso, dare vita a una biblioteca sospesa, una sorta di book crossing grazie al quale, chi avesse voluto, avrebbe potuto prendere un libro gratuitamente, leggerlo e riportarlo. Peccato il progetto sia durato soltanto un giorno: la biblioteca sospesa nata ieri al Parco Corto Maltese, a Scampia, periferia Nord di Napoli, non esiste più; non solo sono stati rubati tutti i libri, ma è sparita anche la libreria che li conteneva.

A rendere noto il furto – perpetrato probabilmente nella notte – è l'animatore del progetto, Rosario Esposito La Rossa, fondatore tra le altre cose della casa editrice Marotta e Cafiero, che su Facebook scrive:

È durata meno di un giorno la nostra biblioteca sospesa al Parco Corto Maltese. Volevamo trasformare un orinatoio pubblico in uno spazio dove prendere gratuitamente volumi. Ieri abbiamo installato la biblioteca con oltre 200 titoli per grandi e piccini. Questa notte è sparito tutto. Mobile e libri. Mi piace pensare che questi libri siano stati rubati per far felice un bambino che desiderava un'intera biblioteca

Esposito La Rossa, poi, conclude il suo intervento rivolgendo un appello a coloro i quali fossero interessati a donare nuovamente dei libri per rimettere in piedi la biblioteca sospesa:

Questo furto non ci abbatterà, anzi, stiamo già raccogliendo nuovi libri per i bambini. La nostra missione è questa portare libri in giro per la città, nei luoghi non convenzionali, nelle scuole, anche nelle pescherie. Se volete aiutarci spedire alla Scugnizzeria libri per bambini, albi illustrati e fumetti. Alla "sparizione" rispondiamo con "l'immaginazione"