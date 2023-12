San Gregorio Armeno, sequestrati giocattoli e borse illegali nella via dei presepi vincolata Blitz della Polizia Locale in via San Gregorio Armeno e via Tribunali durante il weekend dell’Immacolata.

A cura di Pierluigi Frattasi

Blitz della Polizia Locale a San Gregorio Armeno nel weekend della Festa dell'Immacolata. Sequestrati giocattoli illegali e accessori di moda contraffatti. I caschi bianchi hanno condotto un'operazione anti-abusivismo nella famosa stradina dei Decumani, nel centro storico di Napoli, presa d'assalto dai turisti nell'ultimo weekend. Sulla strada il Comune di Napoli ha recentemente posto il vincolo commerciale per 3 anni, con il divieto di aprire locali del food, per tutelare le botteghe storiche artigiane.

Sequestrati giocattoli e accessori di moda

In queste ore, gli Agenti della Polizia Locale si sono recati in via San Gregorio Armeno e via Tribunali per effettuare i controlli. I caschi bianchi hanno eseguito due sequestri amministrativi per la vendita di giocattoli senza regolare autorizzazione, con occupazione abusiva di suolo pubblico, mentre un altro sequestro penale è stato effettuato sempre in Via San Gregorio Armeno per la vendita di accessori di moda contraffatti, con denuncia all’Autorità Giudiziaria.

I controlli sulla movida

Gli agenti delle Unità Operative territoriali, poi, nell'ambito dei servizi predisposti dal Comando della Polizia Locale di Napoli nelle aree della “movida”, hanno intensificato le attività di prevenzione e controllo nelle zone di maggiore affluenza della movida cittadina. Sono state controllate 18 attività commerciali, dalle ispezioni effettuate sono stati riscontrati 12 illeciti amministrativi, le sanzioni hanno riguardato l’occupazione di suolo pubblico, la diffusione di musica all’esterno, perché svolgevano evento senza la prescritta SCIA e senza il nulla osta di impatto acustico.

Nella zona Vomero, Via Aniello Falcone e Piazza Vanvitelli sono stati elevati 46 verbali per divieto di sosta e prelevate 7 vetture per sosta irregolare su attraversamento pedonale e fermata bus. Mentre in Via Marina gli Agenti del Reparto GIT-Motociclisti hanno controllato n. 54 bus turistici ed dai controlli effettuati al Codice della Strada hanno elevato 19 verbali per divieto di sosta, guida senza patente, guida senza casco protettivo, guida senza la prevista copertura assicurativa. In Piazza Dante gli Agenti della Unità Operativa Avvocata unitamente alla Polizia di Stato hanno presidiato la Piazza fino alle ore notturne, effettuando numerosi controlli al Codice della Strada.