Salvatore Novellino, 34 anni, scomparso da Napoli da 2 giorni: gli appelli per ritrovarlo Salvatore Novellino, 34 anni, è scomparso venerdì 6 giugno da San Giovanni a Teduccio, quartiere della periferia orientale di Napoli.

A cura di Valerio Papadia

Ore di apprensione a Napoli per le sorti di Salvatore Novellino, 34 anni, scomparso da oltre due giorni: da quanto si apprende, infatti, del giovane non si hanno più notizie da venerdì 6 giugno. Salvatore Novellino, intorno alle 8 di due giorni fa, sarebbe uscito di casa a San Giovanni a Teduccio, quartiere alla periferia orientale di Napoli, per andare a comprare le sigarette, senza fare più ritorno a casa. Non avendo sue notizie, la famiglia ha contattato le forze dell'ordine, denunciando la scomparsa del 34enne e affidando ai social alcuni appelli per fornire informazioni utili al suo riconoscimento.

Stando a quanto riferito, al momento della scomparsa Salvatore Novellino indossava una maglietta rossa a maniche corte, un jeans e delle scarpe nere. Il 34enne è alto circa un metro e settantacinque centimetri, ha i capelli castani, la barba, gli occhi scuri e alcuni tatuaggi sulle braccia, che potrebbero essere utili al suo riconoscimento. Negli appelli diffusi sui social la famiglia chiede a chiunque potesse avere notizie utili al ritrovamento di Salvatore Novellino di contattare le forze dell'ordine.