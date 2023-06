Rudi Garcia sul presepe napoletano: l’allenatore del Napoli creato dal maestro Di Virgilio A Napoli c’è già la statuina di Rudi Garcia, nuovo tecnico del Napoli: opera del maestro Genny Di Virgilio, che l’ha subito realizzata e diffusa sui social.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Il maestro Di Virgilio con la statuina di Rudi Garcia

Arrivano le statuine del presepe di Rudi Garcia, il nuovo tecnico del Napoli Campione d'Italia. Il maestro Genny Di Virgilio non ha perso tempo, realizzando così la statuina del tecnico francese in tempi da record, pronta per essere aggiunta alle altre. Del resto, il maestro Di Virgilio ha da sempre realizzato in poco tempo le statuine che raffigurano i personaggi del mondo dello sport, dello spettacolo e della politica. Appena poche settimane fa, era stato il turno di Marco Mengoni, il cantante vincitore di Sanremo 2023 e che ha poi rappresentato l'Italia all'Eurovision 2023 tenutosi a Liverpool: ma l'elenco di personaggi realizzato da Genny Di Virgilio è letteralmente enorme, e molto spesso sono loro in prima persona a recarsi nella sua bottega nei Decumani per riceverla dalle mani dell'artista.

La statuina di Rudi Garcia realizzata dal maestro Genny Di Virgilio

"Vi presento Mister Rudi Garcia", ha scritto Genny Di Virgilio sui propri profili social, "Mister, e ora pensaci tu" ha quindi aggiunto. Un augurio affinché il nuovo tecnico del Napoli, il primo a vestire la casacca azzurra con addosso il Tricolore senza averlo vinto l'anno prima (Ottavio Bianchi e Albertino Bigon vennero infatti entrambi confermati nel 1987 e nel 1990), possa riuscire a portare la squadra ancora più in alto rispetto a Luciano Spalletti, che ha raggiunto il traguardo più atteso dalla città negli ultimi 33 anni.