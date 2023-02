La statuina di Marco Mengoni vincitore a Sanremo 2023 a San Gregorio Armeno: opera di Genny Di Virgilio Il maestro presepiaio avrebbe cominciato a lavorarci subito dopo aver ascoltato la canzone per la prima volta. Ma l’avrebbe poi tenuta nascosta fino ad oggi per scaramanzia.

A cura di Pierluigi Frattasi

La statuina di Marco Mengoni, vincitore di Sanremo 2023, spunta tra i pastori di San Gregorio Armeno. Realizzata dal maestro presepiaio Genny Di Virgilio. Un'opera che ha già riscosso un grandissimo successo, con tantissimi visitatori della storica stradina dei presepi ai Decumani, che hanno chiesto di poterla fotografare e o di scattarsi dei selfie. Sulla statuina Mengoni è vestito con il completo di pelle nera che ha sfoggiato all'Ariston durante la settimana conclusasi col suo trionfo sul podio. Nella mano sinistra regge il microfono, in quella destra il premio della 73esima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo 2023.

La storia della statuina di Mengoni

Secondo i rumors, Genny Di Virgilio avrebbe cominciato a lavorare alla statuina di Mengoni subito dopo aver ascoltato la sua canzone “Due vite” per la prima volta, durante la seconda serata di mercoledì. L'avrebbe creata, ma l'avrebbe poi tenuta dietro le quinte. "Siamo molto felici che abbia vinto questo grande cantante", avrebbe poi confidato Di Virgilio ai suoi collaboratori. La statuina di Mengoni ha subito preso il posto sul podio di Di Virgilio dei personaggi del 2023.

"In verità la statuina – ha confessato Genny Di Virgilio – era già pronta il giorno dopo della prima serata del Festival. Avevo capito che era la canzone giusta ma per scaramanzia non ho voluto mostrarla prima". Marco Mengoni ha vinto per la seconda volta il Festival di Sanremo a distanza di 10 anni dal primo trofeo. Nel 2013, infatti, aveva conquistato il primo posto con il celebre brano "L'essenziale". Nel 2010 aveva partecipato con la canzone "Credimi ancora", arrivando terzo.