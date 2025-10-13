Ruba l’energia dalla scuola chiusa per lavori per ricaricare l’auto elettrica: preso al Rione Salicelle di Afragola

Immagine di repertorio

Entra di nascosto nel cantiere e ricarica l'auto elettrica rubando l'energia della scuola chiusa per lavori di ristrutturazione. È accaduto al Rione Salicelle di Afragola. Nel mirino, l’Istituto comprensivo statale "Europa Unita" che si trova in via Europa. Ma viene scoperto dalla Polizia Locale, impegnati in una attività di controllo del territorio, e denunciato. Quando sono arrivati sul posto, gli agenti della Polizia Locale quasi non ci credevano. Il cittadino, secondo le prime informazioni, sfruttando il momento dei lavori in corso, senza alcuna autorizzazione, aveva allacciato un cavo della corrente per caricare l'auto elettrica di sua proprietà in modo furtivo.

Rubata l'elettricità all'Istituto Europa Unita di Afragola

I caschi bianchi della città di Afragola diretta dal Dirigente Comandante Colonnello Antonio Piricelli, a quel punto non hanno potuto fare altro che bloccare il cittadino. L'uomo è stato tratto in stato di fermo per furto di energia elettrica. L'energia elettrica, infatti, era di proprietà della scuola. Il tempestivo intervento degli Agenti della Polizia Locale che sono riusciti a fermare il soggetto e lo hanno condotto presso il Comando per gli atti di rito, ha bloccato il furto in corso. Il cittadino è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per furto aggravato e per essersi introdotto in una proprietà privata senza autorizzazione.

I controlli della Polizia Locale proseguiranno a tappeto su tutto il territorio anche nei prossimi giorni, per contrastare piccole e grandi illegalità. Nel caso specifico, l'intervento dei caschi bianchi è stato fondamentale per verificare cosa stesse accadendo all'interno del cantiere della scuola.