Ruba i gratta e vinci in tabaccheria poi trascina la titolare spaccandole le costole: rapina a Palma Campania Tabaccaia resiste al rapinatore, trascinata a terra e ferita. Trasportata all’ospedale di Sarno: 20 giorni di prognosi. Indagano i carabinieri.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Ruba i gratta e vinci in tabaccheria, ma la titolare resiste e viene trascinata a terra dal rapinatore. La donna vittima dell'aggressione è rimasta purtroppo ferita: ha riportato fratture alle costole, un trauma cranico con ferita lacero contusa ed escoriazioni. L'episodio è avvenuto ieri sera in una tabaccheria di Palma Campania, comune in provincia di Napoli. Sul posto sono subito arrivati i carabinieri della locale stazione, che hanno avviato le indagini e i rilievi del caso e si sono messi sulle tracce del rapinatore. La donna ferita è stata soccorsa e trasportata in ambulanza all'Ospedale di Sarno. Non sarebbe grave.

La tabaccaia ferita dal rapinatore

La tabaccaia ferita è stata trasportata dall'ambulanza del 118 presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Sarno, per le cure mediche del caso. La donna, secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, si sarebbe opposta al tentativo di rapina da parte del malvivente. Quest'ultimo avrebbe preso un pacco di gratta e vinci. A quel punto la tabaccaia avrebbe cercato di fermarlo, ma sarebbe stata trascinata a terra.

I medici le hanno diagnosticato diverse ferite, nello specifico la “frattura della terza e quarta costola destre, un trauma cranico minore con ferita lacero contusa, policontusa con escoriazioni”. La vittima è stata dimessa con 20 giorni di prognosi per la guarigione. Sono in corso le indagini per individuare il responsabile della rapina e chiarire la dinamica. Non è escluso che i militari dell'Arma possano acquisire eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti sul posto per cercare di capire tutti i contorni della vicenda e individuare e identificare l'autore della rapina.