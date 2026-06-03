Turisti brasiliani con l’auto in panne, soccorsi da un operatore Asia. Loro ringraziano: “Napoli ha tante meraviglie”

Dopo i turisti, anche l’Asia ha voluto ringraziare il suo dipendente per l’altruismo e il senso civico dimostrati.

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"Le meraviglie di Napoli". Questo l'omaggio di un gruppo di turisti brasiliani alle bellezze del capoluogo campano, tra le quali hanno annoverato anche la gentilezza e l'altruismo di un operatore di Asia, la società che gestisce la raccolta rifiuti in città. I turisti carioca, infatti, nella giornata di ieri, martedì 2 giugno, nella quale l'Italia ha festeggiato l'istituzione della Repubblica, in una Napoli semideserta sono rimasti in panne con l'auto; è stato proprio l'operatore di Asia a soccorrerli, a rimettere in moto il veicolo dei sudamericani e a permettergli di proseguire la propria vacanza in città senza ulteriori intoppi.

Oltre ai turisti brasiliani, anche l'Asia ci ha tenuto a ringraziare il suo dipendente. "Un gesto di disponibilità e senso civico che racconta il volto accogliente della città" si legge in una nota dell'azienda. Un plauso all'altruismo dell'operatore è arrivato anche dall'amministratore unico di Asia, Domenico Ruggiero, che ha dichiarato: "I nostri operatori sono parte integrante del sistema di accoglienza della città e interpretano il proprio ruolo con grande senso di responsabilità verso cittadini e visitatori". Infine, Benino Maddaluno, direttore delle Risorse Umane di Asia, ha dichiarato: "Non è la prima volta che i lavoratori Asia si distinguono per umanità, senso civico e spirito di servizio. La formazione e i valori che promuoviamo contribuiscono a creare professionisti capaci di intervenire anche nelle situazioni di difficoltà. Sono episodi che ci rendono orgogliosi".