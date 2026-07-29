La chiesa di Santa Maria del Soccorso assaltata dalle blatte nel quartiere Arenella di Napoli

A Napoli continua l’assedio delle blatte: all’Arenella “assaltata” anche la facciata della Chiesa di Santa Maria del Soccorso.

La chiesa "assaltata" dalle blatte

La Chiesa di Santa Maria del Soccorso "assaltata" dalle blatte in Piazza Arenella, nel quartiere Vomero. A riprendere la scena, tra le urla dei residenti, il consigliere municipale di Europa Verde, Rino Nasti. Le immagini sono state poi condivise dal deputato dell'Alleanza Verdi-Sinistra, Francesco Emilio Borrelli. Nel video si videono le blatte "assaltare" la facciata della chiesa, risalente al 1607 nel luogo dove si ritiene sorgesse anche la casa di Salvator Rosa.

Blatte che, in questo periodo, stanno assediando Napoli: il periodo di massima "crescita" del fenomeno, infatti, è proprio tra giugno e luglio, quando cioè c'è la maggior schiusa delle larve in particolare nei pressi di tombini e caditoie. Ma con le ondate di calore sempre più lunghe, e che iniziano sempre più presto, ormai è già dalla primavera che Napoli si ritrova a fare i conti con questo problema. Dal Centro Storico al Vomero, dal Lungomare ai Campi Flegrei, le blatte sono un problema ormai diffuso da diversi anni, nonostante i tentativi delle amministrazioni comunali di arginare il problema con pulizie straordinarie e disinfestazioni.

Solo nei giorni scorsi, diversi autisti Anm lamentavano il proliferare di blatte che poi "assaltano" le fermate e gli stessi autobus. Al Vomero non è infrequente trovare tombini dai quali ne fuoriescono a decine. E nella vicina Arenella, così come nella zona dell'Antignana, spesso "assaltano" anche gli edifici. Un'emergenza che, d'estate, è particolarmente diffusa in tutta la città, portando talvolta anche a problemi seri per locali all'aperto e per turisti, passanti e semplici cittadini.