Rolex, pistole, carte di credito e 200mila euro trovati nel Rione Salicelle di Afragola

Il denaro sequestrato dai carabinieri

Oltre 200mila euro in contanti, ma anche pistole e proiettili, oltre a Rolex e carte di credito varie: è quanto recuperato dai carabinieri di Arzano nel Rione Salicelle di Napoli. A finire nei guai un'intera famiglia: una signora di 72 anni, e i suoi tre figli (due uomini e una donna) di 52, 44 e 41 anni. Coinvolta anche una quinta persona: una 28enne, compagna del 44enne che dai controlli è anche l'unico ad essere già noto alle forze dell'ordine per rapine.

L'irruzione avviene di notte: i carabinieri di Arzano e i colleghi di Afragola perquisiscono l'appartamento e trovano 204mila euro in contanti, 6 Rolex e 21 carte di credito e bancomat. Ma non solo: la perquisizione viene anche estesa nelle aree comuni del palazzo dove nel sottoscala vengono trovate 1 pistola Glisenti Brescia con matricola abrasa, 15 proiettili di calibro 44 e altri 38 proiettili di calibro 38, per i quali si procederà a carico di ignoti. Nell'abitazione della 28enne i carabinieri trovano 1.630 euro in contanti, 1 pistola marca BBM con senza matricola, 2 proiettili calibro 6.35 e un coltello lungo 11 centimetri. Alla fine delle operazioni, tutto è stato posto sotto sequestro: per le pistole saranno necessari accertamenti balistici per capire se possano essere state usate in fatti criminali.