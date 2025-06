video suggerito

Ristorante Diamanti del Mare da incubo: cibo sequestrato, lavoratori in nero, sequestri e multe Ristorante Diamanti del Mare del noto Tiktoker Gennaro Di Napoli nei guai. Ispezione Vigili, Ispettorato, Asl: sequestro attività e cibo, multe ingenti. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Redazione Napoli

1.075 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il ristorante "Diamanti del Mare" e alcune delle immagini scattate durante l'ispezione

Si definisce il "Robin Hood" del pesce, Gennaro Di Napoli, noto come "Diamanti del Mare", popolarissimo tiktoker, un tempo solo pescivendolo nel quartiere di Pianura e oggi anche ristoratore in piazza Sannazaro, nel prestigioso quartiere Chiaia. Il neonato locale, gestito insieme a Ciro Piscitelli, altro nome noto del mondo tiktok – che ha attirato sin da subito frotte di curiosi e follower – ora deve fare ora i conti con i risultati di una imponente operazione nella nuova attività commerciale in uno dei luoghi più gettonati di Napoli.

L’operazione, coordinata dall'Unità Investigativa Ambientale della Polizia Locale di Napoli, ha visto la partecipazione dell'Ispettorato del Lavoro provinciale, dell'Asl Napoli 1 Centro, dell'Unità Tutela Edilizia del Comune di Napoli e delle aziende Abc (acquedotto) ed Enel. Desolante il quadro emerso che rivela un mix di improvvisazione, illegalità e disinteresse per le regole basilari di igiene e sicurezza.

Suolo pubblico occupato, sanzioni e sequestri

Ma veniamo a quanto emerso nell'ispezione. In primis, suolo pubblico occupato abusivamente e rifiuti gestiti in modo scorretto. Secondo i risultati dell'ispezione il locale si è rivelato «privo della concessione per l’occupazione del suolo pubblico, con 50 metri quadri utilizzati abusivamente». La sanzione amministrativa irrogata è di appena 170 euro ma ha comportato comunque la rimozione forzata delle strutture. In parallelo, è stata accertata la gestione illecita dei rifiuti (i ristoranti producono molto organico, ovviamente), con assenza di raccolta differenziata e deposito incontrollato, per cui sono state applicate ulteriori sanzioni.

Pesce, latticini, dolci sequestrati, migliaia di euro in sanzioni

Poi la storia più grave: 80 kg di alimenti sequestrati perché privi di tracciabilità, condizioni igienico-sanitarie, rilevate dai tecnici della Asl, assolutamente sotto gli standard minimi accettabili dalla legge. Agli alimenti privi di tracciabilità si aggiungono infatti locali insalubri, e un deposito abusivo. Le sanzioni ammontano a più di 5mila euro. Le verifiche dell’Asl (Unità Veterinaria e Sian) hanno rilevato gravi carenze con un un deposito alimentare non autorizzato (sanzione di 3euro per l'abuso e ulteriore sanzione di mille euro per la mancanza dei requisiti igienico-sanitari).

L'Unità Veterinaria ha anche accertato l'inadeguata gestione dell’autocontrollo per l'abbattimento del pesce, fondamentale per eliminare i parassiti (sanzione di 2mila euro). Sequestro ufficiale di circa 160 kg di prodotti ittici, preparati vari, mozzarella e dolci. Sono state inoltre imposte 14 prescrizioni sanitarie da adempiere entro 30 giorni.

"Diamanti del Mare" frigo sotto sequestro

Dieci lavoratori erano impiegati "in nero"

Altre violazioni – gravissime – sul fronte lavorativo: su 20 dipendenti presenti, 10 risultavano completamente "in nero" (significa inesistente nei documenti ufficiali). Di questi lavoratori cui uno non è regolarmente soggiornante sul territorio nazionale. Per l'Ispettorato del Lavoro attività sospesa, sanzioni da oltre 28mila euro e procedimenti penali in corso. Ulteriori multe previste nel caso in cui non vengano esibiti i documenti obbligatori relativi a visite mediche e corsi di formazione.

L'Unità Tutela Edilizia ha riscontrato gravi abusi edilizi e violazioni della normativa urbanistica e paesaggistica, portando al sequestro dell’intero ristorante e al deferimento all’autorità giudiziaria. Disposta la sospensione dell’attività con possibilità di revoca della sospensione con pagamento di 5mila euro.

Le sanzioni, come dicevamo, su questo fronte sono davvero ingenti. Nello specifico: 15.600 euro per i lavoratori impiegati da pochi giorni; 3.900 euro per il lavoratore irregolare da oltre 30 giorni; 4.420 euro per il lavoratore non collocabile. È stato inoltre richiesto di fornire documentazione aggiuntiva relativa visite mediche dei dipendenti; corsi di formazione obbligatori (artt. 18 e 37 del D.Lgs. 81/08). In caso di mancata presentazione "Diamanti del Mare" e i suoi titolari saranno soggetti a ulteriore sanzione di 4.388 euro.

La reazione di Diamanti del Mare dopo sanzioni e sequestri

«Grande Gennaro che bella figura che hai fatto a Mergellina» scrive provocatoriamente un utente di Tiktok sotto all'ultimo video di Diamanti del Mare. Il riferimento è ovviamente alla notizia del sequestro e delle sanzioni per varie irregolarità. La risposta del creator non si fa attendere: «Bellissima [la figura ndr.] e continuiamo a farla mentre voi credete alle stronzate che dice la gente».