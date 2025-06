Gennaro di Diamanti del Mare dopo il blitz di Asl e vigili: “Ristorante aperto, non credete a tutte queste stronz….”

video suggerito

Gennaro e Ciro, i titolari del ristorante "I diamanti del mare" di piazza Sannazaro dicono la loro verità: "Siamo aperti, unico problema riguardava un deposito"

A cura di Redazione Napoli

Gennaro e Ciro, titolari de "I diamanti del mare"

Gennaro Di Napoli, il pescivendolo (e ristoratore) partito da Pianura e che deve la sua popolarità a Tiktok, è noto per essere molto diretto nelle sue esternazioni a mezzo social. E stavolta, quando c'è di mezzo il suo ristorante in piazza Sannazaro, cuore del salotto buono di Napoli, a due passi dal mare, è non fa eccezioni né sconti. La notizia del blitz interforze, Polizia Municipale, Ispettorato del Lavoro, unità Veterinaria, Azienda sanitaria Locale, con sanzioni, sequestri e sospensioni, ha fatto infuriare il "Robin Hood" del pesce a buon mercato. Che usa il suo strumento preferito, ovvero Tiktok, per cantarne quattro.

«Ormai sono dieci anni – esordisce – che si ripete sempre la stessa storia. Purtroppo, ragazzi, questo è il prezzo da pagare per essere famosi sui social. Il mio ristorante, Diamanti del Mare, non è chiuso, anzi, è apertissimo. Come potete vedere, siamo operativi come sempre. E vi dirò di più: per l’occasione abbiamo preparato anche un bel menù, ancora più buono e veloce, a soli 19,99 euro a persona». Il giovane pescivendolo di Pianura mostra le immagini del ristorante, attivo.

«Siamo sempre aperti, e non credete a tutte queste stronzate – attacca Gennaro Di Napoli -. Perché ormai, per fare un po’ di hype, la gente scriverebbe qualsiasi cosa. Volete sapere l’unica cosa vera che è successa ieri? È questa: abbiamo preso un locale accanto, dove volevamo aprire un bar, Diamanti del Mare Mergellina. Una cosa bellissima, proprio sul lungomare: un bar-aperitivo con ostriche, champagne, eccetera. Sarebbe un successone. E soprattutto: a fianco al nostro ristorante, che è aperto da 50 giorni ed è sempre pieno. Quindi, ragazzi, l’unica cosa davvero sequestrata è stato quello spazio lì. Sapete perché? Perché prima di iniziare i lavori ci abbiamo messo un frigo dentro. E questa è l'unica vera motivazione». Sull'occupazione di suolo pubblico l'imprenditore dice che i permessi ci sono: «Ma secondo voi siamo pazzi? Folli? Pensate che ci mettiamo lì senza un permesso, senza autorizzazione?».

A parlare è poi Ciro Piscitelli, il suo socio, anch'egli volto noto dei social. Mostra le cucine del ristorante "I Diamanti del Mare". Smentisce l'eventualità di lavoratori in nero. E attacca: «Comunque, la cucina non è nuova… di più! È talmente nuova che non l'abbiamo manco ancora pagata! L’unica verità è che abbiamo un deposito dove non potevamo mettere un frigorifero. Perché è un deposito dove non abbiamo ancora fatto i lavori. Il resto? Tutto in regola».

